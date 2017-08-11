В конце прошлой недели в Дерри (Ольстер) атаке со стороны расистов подвергся дом, в котором проживала семья из Латвии. В ночь на 9 августа неизвестные вандалы разбили окно на первом этаже дома, а затем оставили на стене надпись: "Только для местных".

Как отмечает Derry Now, полиция рассматривает этот инцидент как преступление на почве ненависти. Местные власти решают вопрос с размещением латвийцев, которые больше не смогли остаться в своем доме.

Представитель муниципалитета Дерри Даррен Тоттен заявил, что подобная трусливая атака не является выпадом со стороны жителей этого района.

"Эта семья — как и многие другие семьи, решила стать частью нашей общины, внося свой неоценимый вклад в местную экономику и помогая обогащать и приносить разнообразие нашему сообществу ", — сказал он, добавив, что "в нашем сообществе не может быть места расизму или фанатизму".

Полиция тем временем ведет расследование ЧП и ищет свидетелей инцидента.