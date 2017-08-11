Как отмечает Derry Now, полиция рассматривает этот инцидент как преступление на почве ненависти. Местные власти решают вопрос с размещением латвийцев, которые больше не смогли остаться в своем доме.
Представитель муниципалитета Дерри Даррен Тоттен заявил, что подобная трусливая атака не является выпадом со стороны жителей этого района.
"Эта семья — как и многие другие семьи, решила стать частью нашей общины, внося свой неоценимый вклад в местную экономику и помогая обогащать и приносить разнообразие нашему сообществу ", — сказал он, добавив, что "в нашем сообществе не может быть места расизму или фанатизму".
Полиция тем временем ведет расследование ЧП и ищет свидетелей инцидента.