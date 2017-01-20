Сотрудники Финансовой полиции Службы госдоходов при содействии своих литовских коллег предотвратили деятельность двух преступных группировок, которые в период с 1 января 2015 по 30 ноября 2016 года совершили ряд мошенничеством с НДС, нанеся государству серьезный ущерб. В рамках следствия проведены 46 обысков в Риге, Рижском районе, Лиелварде и Валмиере, задержано шестеро подозреваемых, однако под арестом на сегодняшний день остался один.

Как отмечают в пресс-центре СГД, одна организованная группа группа занималась ввозом бытовой техники из Польши, уклоняясь от уплаты НДС в крупных размерах и используя мошеннические схемы с фиктивными предприятиями.

Вторая группировка, используя связанные между собой литовские предприятия, также занималась ввозом электротехники из Польши и дальнейшей ее перепродажей связанным между собой предприятиям и фирмам в Латвии. В результате их деятельности снижалась стоимость товара и реализовывалась "карусельная схема": товар возвращался обратно в Литву, и предприятия избегали уплаты НДС. Клиенты этой схемы в своих отчетах указывали фактически не состоявшиеся сделки с фиктивными фирмами.

По заключению следователей, в схему были вовлечены 8 реальный предприятий и 40 фирм с признаками фиктивности. В рамках уголовного процесса в конце 2016 года было проведено 46 обысков в разных городах и районах Латвии.

Финполиция проверяла дома, квартиры, бюро, офисы и автомобили подозреваемых. В ходе обысков изъяты документы, компьютеры, телефоны, калькуляторы кодов. Причем многие подозреваемые пытались уничтожить документацию и прочие вещественные доказательства противозаконной деятельности.