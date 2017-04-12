Шведская полиция задержала 32-летнего гражданина Латвии, который подозревается в ряде краж и попыток взлома частных домов в коммуне Тебю. Найти его удалось по ДНК: на месте одной из краж он повредил руку и оставил на месте преступления кровь.

Как отмечает новостной портал Mitti.se, попытки краж были зафиксированы в начале февраля в разных районах коммуны Тебю. В полиции отмечают, что преступнику удалось проникнуть лишь в один дом.

Органы правопорядка задержали подозреваемого в Упсале. При этом он представился другим человеком и предъявил документы на другое имя. Однако в ходе следствия полиция установила его личные данные. Оказалось, что летом прошлого года он был депортирован из Швеции после того, как был осужден за кражу со взломом.