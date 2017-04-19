Экскаваторщик, который 5 апреля пострадал в результате несчастного случая в центре Ницы и получил тяжелые электротравмы,скончался в минувшее воскресенье.

Как напоминает "Курземес вардс" , в начале апреля, в Нице, на ул. Сколас при проведении работ на территории, где благоустраивается новый парк, экскаваторщик с поднятым ковшом задел провода электролинии среднего напряжения.

"Это расследуется как несчастный случай с летальным исходом. Возможно, расследование будет завершено в начале мая. Все зависит от обстоятельств дела", — пояснила представительница Государственной инспекции труда Даце Алексане.

В свою очередь, представительница Курземского регионального управления государственной полиции Мадара Шершнева информировала, что материалы о несчастном случае переданы в криминальную полицию Лиепайского участка и будет решаться вопрос о возбуждении уголовного процесса.