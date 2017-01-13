Полиция задержала подозреваемого в квартирной краже благодаря следам от варенья, оставленного вором в одном из домов в Агенскалнсе. Об этом сообщает пресс-центр Рижского регионального управления полиции (РРУП).

По данным РРУП, в начале декабря прошлого года был получен сигнал из Пардаугавы, где в одной из квартир на долгое время без присмотра оставили домашних животных. Соседи слышали постоянный шум из квартиры, поэтому было решено обратиться в органы правопорядка.

Прибывшие полицейские взломали двери, отправили животных в приют, а двери после этого опечатали. Однако вскоре вернувшаяся хозяйка квартиры констатировала, что в доме побывали воры, похитившие телевизор и еду из холодильника.

На место происшествия снова направилась полиция. Один из сотрудников обратил внимание на капли варенья, которые вели от холодильника к дверям соседа. Правда, того дома не оказалось, задержали 36-летнего подозреваемого позже на ул. Калнциема.

По делу начаты два уголовных процесса: против вора — за кражу, против владелицы животных — за жестокое отношение по отношению к своим питомцам.