Специалисты бюро начали работу на месте происшествия уже вчера, предстоит расследование, однако, по словам Гавейки, расследовать нечего, потому что капитан не понимал, что он делает, и грубо нарушал правила.
По словам Гавейки, капитан на катамаране с 14-метровой мачтой проходил там, где разрешенная высота составляет 8 м и размещены предупредительные знаки. Бюро сообщит об этой ситуации Министерству сообщения.
Представитель предприятия Augstsprieguma tikls Андрис Спрогис рассказал, что высота линий высокого напряжения в этом месте составляет 12 м. Задетая катамараном линия упала и сразу же отключилась, после чего предприятие связалось с Государственной пожарно-спасательной службой. На место происшествия прибыла ремонтная бригадa.
В результате аварии Болдерая на несколько часов осталась без электричества.
Как сообщалось, вчера катамаран на Хапака гравис мачтой задел линию высокого напряжения и загорелся. Вызов на место происшествия поступил в 16.35. С плавсредства было спасено 12 человек, все они переданы на попечение врачей.