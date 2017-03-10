Случай в центре Риги: отважный прохожий спас упавшую в канал кошку

Поздним вечером 9 марта сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) при патрулировании центра города заметили на берегу канала возле ресторана Kolonāde мужчину. Как оказалось, он заметил упавшую в воду кошку, которая не могла выбраться на берег своими силами.

Одновременно с этим к стражам порядка подошел работник ресторана, который, заметив ситуацию, также решил помочь. Мужчина принес с собой лестницу. Первый свидетель сообщил, что у него есть опыт купания в зимнее время, поэтому он решился помочь попавшей в беду кошке. С помощью лестницы был сломан лед, а сам мужчина в это время разделся, спустился в воду и доставил животное на берег.

Самоотверженному герою предложили вызвать "скорую", чтобы проверить состояние здоровья, но он отказался. Полицейские поблагодарили его за смелый поступок, а работник ресторана предложил отнести кошку в помещения погреться. После этого животное завернули в плед и доставили для проверки здоровья в ветеринарную клинику Dr. Beinerts.

Известно, что кошка постоянно проживает возле Оперы. На данный момент ей подыскивают хозяев. Если вы хотите помочь животному, чтобы оно обрело свой дом, звоните до субботы по телефону 67 288 539.

Foto: Pašvaldības policija