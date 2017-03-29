Служебные собаки помогли полиции задержать группу браконьеров

В минувшую субботу сотрудники Госполиции задержали в Кулдиге, возле водопада Вентас румба группу браконьеров, занимавшихся незаконным выловом миноги.

Как отмечают в пресс-центре Госполиции, задержание проводилось на основании оперативной информации. На место происшествия были направлены сотрудники Главного управления полиции порядка, бойцы спецбатальона Рижского регионального управления полиции, а также кинологи с собаками.

Прибыв не место происшествия, полицейские констатировали, что браконьеры перекладывают мешки с рыбой в автомобили. Заметив полицейских, нарушители попытались скрыться, выбросив один мешок в Венту. В ходе погони, в которой были задействованы служебные собаки, задержали мужчин 1977, 1980 и 1988 г.р. При проверке в мешке обнаружили 219 миног и одну щуку, а также сеть.

Вторую сеть нашли в реке, освободив заплывшую в нее рыбу. По делу начат уголовный процесс. Помимо этого браконьерам придется возместить причиненный ущерб в размере 9 000 евро.

Госполиция напоминает, что с 1 февраля в реках Гауя, Вента, Салаца, Брасла, Ирбе, Сака, Светупе, Ужава и Лиулупе запрещен вылов миноги. Запрет действует вплоть до 31 июля. В остальных реках отлов миноги запрещен с 1 февраля до 31 октября, в Даугаве — с 1 мая по 31 июля.