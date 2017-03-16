В суд передано уголовное дело в отношении мужчины, который находясь в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав, в черте города разогнался до 174 км/ч и спровоцировал аварию, повлекшую смерть пассажира.

Согласно материалам дела, ночью 17 июня 2016 года обвиняемый, в крови которого на тот момент было 2,2 промилле, приближаясь к перекрестку Бривибас гатве и улицы Бергю, превысил максимально допустимую скорость на 70 км/ч. Разогнавшись до 174 км/ч, мужчина не справился с управлением и врезался в стоявшее с включенными оранжевыми проблесковыми маячками транспортное средство. Служебное авто находилось на средней полосе Бривибас гатве, так как водитель выполнял работы по ремонту улицы.

В результате столкновения один из пассажиров, находившихся в машине обвиняемого, скончался, второму были причинены тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни.

Дело передано на рассмотрение в суд Видземского предместья Риги.