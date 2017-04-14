Руководство центра решило направить в указанную точку патрульный корабль P-05 Skrunda, чтобы выяснить причины вызова. На месте спасатели выяснили, что один из членов экипажа Daniels упал за борт.
В поисках пропавшего человека участвовали вертолеты воздушных сил Латвии и Швеции, а также находившиеся в этом районе рыболовные суда Briedis и Nautilus, а также судно Balt Flot 12, которое следовало в Калининград.
Найти упавшего за борт члена экипажа не удалось, и ночью поисковая операция была прекращена.