Накануне, в четверг, 13 апреля, в 17:55 в Центр координации поисковых и спасательных операций на море Службы береговой охраны Морских сил поступил вывозов с рыболовецкого корабля Daniels, но связь прервалась, поэтому о причинах звонка ничего не было известно. Точка, где в последний раз был "запеленгован" корабль, находилась в 85 км от порта Лиепаи, сообщила порталу DELFI представитель Морских сил Лива Вейта.

Руководство центра решило направить в указанную точку патрульный корабль P-05 Skrunda, чтобы выяснить причины вызова. На месте спасатели выяснили, что один из членов экипажа Daniels упал за борт.

В поисках пропавшего человека участвовали вертолеты воздушных сил Латвии и Швеции, а также находившиеся в этом районе рыболовные суда Briedis и Nautilus, а также судно Balt Flot 12, которое следовало в Калининград.

Найти упавшего за борт члена экипажа не удалось, и ночью поисковая операция была прекращена.