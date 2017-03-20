Как отмечают в ГПС, в ходе совместной международной операции в Средиземном море были задержаны три наркоперевозчика, перевозивших на катере около 3 тонн марихуаны. За свою успешную работу латвийские пограничники получили благодарность от Службы береговой охраны Италии.