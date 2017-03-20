Спецоперация в Средиземном море: латвийские пограничники помогли задержать 3 тонны марихуаны

Foto: AFP/Scanpix По сообщению пресс-центра Государственной пограничной службы (ГПС), в феврале сотрудники Авиационного управления ГПС Латвии находились в Италии, где принимали участие в совместной операции Triton 2017. Как отмечают в ГПС, в ходе совместной международной операции в Средиземном море были задержаны три наркоперевозчика, перевозивших на катере около 3 тонн марихуаны. За свою успешную работу латвийские пограничники получили благодарность от Службы береговой охраны Италии.

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