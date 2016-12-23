Спустя сутки найдено тело пропавшей без вести женщины

Foto: LETA Полиция и земессарги обнаружили тело 88-летней женщины, которая бесследно пропала 21 декабря под Алуксне. Об этом сообщает пресс-центр Видземского регионального управления полиции. Тело нашли в Калнцемпьи, примерно в 80 метрах от дороги. Причину смерти должна установить экспертиза.

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