Количество жителей Латвии, погибающих в результате ДТП, значительно превышает количество латвийцев, которые погибли на пожарах или же утонули. Только с начала нынешнего года в результате аварий на дорогах Латвии погибли уже около десятка человек.

С начала 2017 года на пожарах погибли четыре человека, еще двое утонули.

Одна из трагических аварий произошла 12 января на Бауском шоссе, где в результате столкновения польской фуры и легковушки погибли двое мужчин. 9 января в аварии под Каздангой погиб мальчик 2014 г.р., а в минувшую пятницу в ДТП под Мадоной погибли две женщины.

Глава Управления безопасности дорожного движения Нормундс Крапсис рассказал, что в 2016 году в результате аварий погибли 156 человек. Это самый низкий показатель, начиная с 2012 года. Для сравнения: в 2000 году в результате ДТП на дорогах Латвии погибли 635 человек.

С каждым годом сокращается в Латвии и количество трагических пожаров. По данным пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в 2003 году в пожарах погибли 260 человек, в прошлом году — 90.

Однако спасатели отмечают, что каждый год в Латвии тонут все больше людей. И хотя "рекорд" пришелся на 2001 год, когда в водоемах погибли 315 человек, в 2014 году этот показатель оставался на высоком уровне: тогда утонули 154 человека.