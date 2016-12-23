Латвия выдала Швеции двух граждан, обвиняемых в ограблении ювелирного магазина в центре Стокгольма. По предварительным данным, латвийцы избили владельца лавки, после чего похитили деньги и драгоценности на 1 млн. шведских крон.

Как отмечает новостной портал Mitti Stockholm, ограбление произошло 1 июня нынешнего года. Нападавшие избили ювелира, нанеся ему несколько ударов по голове и спине, связали ему руки и запихнули в рот кляп. Добычей злоумышленников стали ювелирные изделия, а также крупна сумма денег.

В ходе расследования полиция обнаружила на одной из кабельных стяжек, которыми были зафиксированы руки жертвы, следы ДНК. Как оказалось, они принадлежали 50-летнему латвийцу. Было установлено, что в тот день он прибыл в Стокгольм на пароме Tallink Silja, а в ограблении ему помогал молодой сообщник.

Основной подозреваемый отрицает свою вину в содеянном, однако его подельник дал признательные показания. В сентябре оба были задержаны в Латвии и уже в конце ноября переданы шведским властям.