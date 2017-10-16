Сотрудники Рижского регионального управления полиции (РРУП) задержали в Вецмилгрависе неоднократно судимого мужчину, подозреваемого в стрельбе из газового оружия, в ходе которого были ранены два человека. Во время обыска в квартире задержанного нашли и изъяли полицейскую форму, бронежилет и патроны.

Как отмечают в РРУП, в ночь на 15 октября на пульт дежурного поступила информация от сотрудников Службы неотложной медицинской помощи о том, что в Вецмилгрависе ранены два человека. Один пострадавший от госпитализации отказался, а второго отправили в больницу. При этом оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе расследования было установлено, что мужчины приехали в микрорайона и на одной из стоянок возле магазина повздорили с местными. Затем один из участников конфликта произвел выстрелы из газового пистолета в сторону гостей и их автомобиля.

Следствие установило, что стрельбу открыл мужчина 1988 г.р. В ходе санкционированного обыска у него в доме нашли форму сотрудника полиции, предмет, напоминающий пистолет, форма охранника, бронежилеты, патроны, маски, а также два пакетика с веществом неизвестного происхождения.

Известно, что задержанный ранее неоднократно судим. Следствие продолжается.