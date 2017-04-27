Окружной суд Риги принял решение оштрафовать двух врачей на 38 000 евро каждого за небрежное выполнение профессиональных обязанностей, что привело к смерти новорожденного ребенка.

Как агентство LETA информировал адвокат Роналдс Рожкалнс, 27 апреля окружной суд огласил сокращенный приговор, согласно которому два врача оштрафованы на сто минимальных зарплат, т.е. — на 38 000 евро каждый. Полное постановление суда будет оглашено 11 мая, хотя адвокат считает, что для этого потребуется более длительное время.

Адвокат также сказал, что вопрос с обжалованием вердикта суда будет решаться после ознакомления с мотивированным приговором. Он добавил, что значение имеет не сумма штрафа, а тот факт, что суд признал врачей виновными в смерти новорожденного младенца.

В феврале 2015 года Юрмальский городской суд присудил обвиняемым врачам реальный срок, признав, что в результате их некачественной помощи после родов умер новорожденный ребенок.

По информации Латвийского Радио, молодая семья приняла решение рожать в юрмальской больнице, а помощь во время родов оказывали врачи Сергей Гамзаян и Валдис Мозгирс. "Во время длительного процесса родов особой коммуникации с медицинскими работниками не получилось. Роды продолжались несколько часов, ребенок появился на свет в очень тяжелом положении. Было необходимо выполнять процедуру реанимации, сутки спустя новорожденный умер", — сказал Роналдс Рожкалнс, адвокат пострадавшей стороны.

После смерти ребенка родители обратились в Инспекцию здоровья, где обнаружили нарушения при лечении. Затем они обратились в полицию, был начат уголовный процесс, и в 2010 году дело оказалось в суде.

Во время рассмотрения дела произошла замена прокурора, и новый государственный обвинитель решил, что уголовный процесс надо закрыть. Судья Солвита Глаудане, которую за ряд дисциплинарных нарушений сняли с должности судьи, решила закрыть процесс. Пострадавшие такое решение обжаловали в высшей инстанции суда. В результате прежний вердикт суда был отменен как необоснованный, а юрмальский суд начал рассматривать дело повторно.

Прокурор Зинаида Павлова для Латвийского Радио отметила, что это дело связано именно с профессиональной небрежностью врачей и неподобающим выполнением ими обязанностей, что привело к тяжелым последствиям — к смерти новорожденного младенца.