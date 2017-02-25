Пардаугавский суд в субботу отклонил просьбу Госполиции взять под стражу мужчину, который подозревается в растлении собственной восьмилетней дочери. Об этом сообщает LETA.

Представитель Госполиции Дайрис Анучинс заявил агентству, что полиции придется выбирать для мужчины другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Решение суда можно обжаловать, но Анучин заявил, что пока не знает, будет ли полиция делать это.

Ранее уже сообщалось, что 23 февраля в Госполицию поступило сообщение от жительницы Иманты, которая сообщила, что ее муж, возможно, сексуально растлевает 8-летнюю дочь. По подозрению в развратных действиях сексуального характера полиция в тот же день задержала мужчину 1978 г.р.

Заявительница сообщила, что, когда она включила компьютер, на экране появилась страница с детской порнографией. Женщина предположила, что смотреть ее мог супруг, а затем решила поговорить с дочкой и узнала, что отец ее гладит и трогает за интимные места.

Задержание подозреваемого провели сотрудники Курземского участка РРУП. Известно, что мужчина ранее не попадал в поле зрения органов правопорядка. Следствие продолжается.