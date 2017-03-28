Лиепайский суд на прошлой недeле приступил к рассмотрению уголовного дела, в котором за совершение развратных деяний в течение нескольких лет с маленькой девочкой обвиняются отец и сын Евгений и Олег Смиречанские. Суд выслушал нескольких участников дела, но, поскольку возникла необходимость в приглашении свидетелей, рассмотрение дела отложено на 23 октября.

Как напоминает "Курземес вардс", летом 2015 года Лиепайский суд обвиняемых признал виновными и приговорил Евгения Смиречанского к принудительным работам на 240 часов, а его сына Олега — к 200 часам принудительных работ. Это решение суда вызвало большое негодование в обществе, и возле здания Лиепайского суда состоялся пикет, в котором собравшиеся выразили протест против столь мизерного наказания людям, которые в течение нескольких лет проводили развратные действия с маленьким ребенком.

В связи с обвинением преступление было совершено в период с 2009 года по 27 февраля 2014 года. Когда начались развратные деяния в отношении ребенка, девочке было лишь 5 лет. Курземский окружной суд впоследствии постановил отменить решение Лиепайского суда от 13 июля 2015 года полностью и направить дело на пересмотр в суд первой инстанции.