По информации полиции Огре, утром 15 января в одной из квартир городского социального дома по ул. Индрану было найдено тело 64-летнего мужчины со следами насильственной смерти. По подозрению в преступлении задержан ранее осужденный за убийство мужчина.

Как отмечает портал Ogrenet, в минувшее воскресенье к работникам муниципальной полиции Огре обратилась жительница этого же социального дома, обеспокоенная тем, что уже несколько дней не видела соседа: двери в его дом были закрыты, на стук он не открывал. Ситуацию усугублял еще и тот момент, что мужчина был болен и нуждался в особом уходе.

Женщина, которая ухаживала за соседом, пояснила, что мужчина ранее получал угрозы в свой адрес. Полицейские решили заглянуть в квартиру через окно и заметили лежащего возле кровати человека. На место происшествия вызвали сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы Госполиции и бригаду "неотложки".

Стражи порядка также заметили на снегу под окном отпечатки подошвы женской обуви. Соседи в этой связи сообщили, что 14 января возле окон была замечена некая женщина, которая позже рассказала своей знакомой, что ее спутник жизни мог убить постояльца социального дома.

Когда спасатели вскрыли дверь, полицейские нашли в луже крови тело мужчины 1953 г.р. со следами насильственной смерти: у него констатирована травма головы. Подозреваемого в преступлении задержали в тот же день: мужчина 1961 г.р. с богатым криминальным прошлым был пьян, на его одежде констатировали следы крови.

Как отмечает издание, адрес, по которому произошло убийство, хорошо знаком полиции, поскольку полицейские регулярно получали жалобы от соседей о том, что в квартире проходили пьянки, а также употребляли наркотики.