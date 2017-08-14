В понедельник в Даугавпилсском суде начнется процесс по делу о жестоком отношении с детьми. По данным прокуратуры, родители избивали своих шестерых малолетних детей, а одному даже сломали ногу за то, что он выпил бутылочку молока.

Установлено, что дети подвергались как эмоциональному, так и физическому насилию. Поскольку подсудимые неоднократно игнорировали повестки в суд, на процесс их доставят в принудительном порядке.

Как отмечает пресс-центр Генпрокуратуры, в ходе следствия было установлено, что в период с 3 июля 2013 по 8 января 2016 года женщина не обеспечивала своим малолетним детям нормальный уход, не заботилась об их здоровье, оставляла детей голодными, а также допускала эмоциональное и физическое насилие.

В конце 2015 года в один из дней женщина запретила детям брать еду и напитки, но один из малышей, проголодавшись, без разрешения взял и спрятал у себя бутылочку молока и кружку киселя. В присутствии других детей мать стала кричать на ребенка, а затем избила металлическим костылем.