Сын избил мать: женщине потребовалась госпитализация

Foto: Shutterstock По данным пресс-центра Видземского регионального управления полиции (ВРУП), 5 января было получено сообщение из волости Лиепас (край Приекулю), где 23-летний мужчина нанес телесные повреждения своей 47-летней матери. Для оказания медицинской помощи пострадавшая доставлена в больницу. На данный момент полиция расследует обстоятельства происшествия.

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