По информации Службы госдоходов (СГД), сотрудники Таможенной полиции (ТП) в начале декабря во время проверки автомобиля, которым управлял гражданин Беларуси, обнаружили 5213 гр марихуаны.

Автомобиль VW Passat с белорусскими номерами остановили для проверки на Рижской окружной дороге. Поскольку у работников ТП возникли подозрения, что в авто может быть запрещенный груз, машину сопроводили для досмотра в Ригу.

При проверке оказалось, что в запасном колесе оборудован тайник, в котором белорус перевозил четыре пакета с веществом растительного происхождения. Еще два пакета нашли за задним бампером. Позже таможенная экспертиза показала, что в мешках находилась марихуана.

По делу начат уголовный процесс.