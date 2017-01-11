Автомобиль VW Passat с белорусскими номерами остановили для проверки на Рижской окружной дороге. Поскольку у работников ТП возникли подозрения, что в авто может быть запрещенный груз, машину сопроводили для досмотра в Ригу.
При проверке оказалось, что в запасном колесе оборудован тайник, в котором белорус перевозил четыре пакета с веществом растительного происхождения. Еще два пакета нашли за задним бампером. Позже таможенная экспертиза показала, что в мешках находилась марихуана.
По делу начат уголовный процесс.