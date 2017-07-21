На таможенном посту МАПП Бурачки Псковской таможни (российско-латвийская граница) пресечено перемещение незадекларированного товара. Об этом сообщает пресс-центр Саверо-западного управления таможни ФТС России.

При таможенном осмотре грузовика MAN в салоне кабины обнаружены два незадекларированных самовара. Транспортное средство под управлением гражданина России следовало в Латвию.

Оба самовара в хорошем состоянии. Один из них — цилиндрической формы, золотистого цвета с крышкой, ручками, краником. На внешней стороне корпуса самовара имеются гравировки в виде герба и восьми медалей, а также надписи — "ТОВАРИЩЕСТВО ПАРОВОЙ САМОВАРНОЙ В.С. БАТАШОВА".

Второй — шарообразной формы, золотистого цвета с крышкой, ручками, краником. На внешнюю сторону корпуса самовара нанесен декоративный орнамент, на крышке самовара имеется гравировка в виде герба.

Самовары изъяты. Назначена таможенная экспертиза изделий на предмет отнесения их к культурным ценностям, по результатам которой будет принято решение о наличии в действиях лица признаков преступления, либо административного правонарушения.