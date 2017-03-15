В минувший понедельник сотрудники Рижского регионального управления полиции (РРУП) получили вызов в один из игровых залов на Бривибас гатве, где у посетительницы украли сумку.

Как отмечают в РРУП, кража произошла в тот момент, когда потерпевшая играла в азартные игры и на некоторое время оставила свои вещи без внимания, чем воспользовался мужчина 1986 г.р. Когда женщина заметила кражу, подозреваемый попытался сбежать.

На место происшествия оперативно прибыл находившийся рядом экипаж полиции, спустя 7 минут воришку задержали. К тому времени еще не успел забрать из сумки деньги, документы и мобильный телефон.

Известно, что задержанный ранее попадал в поле зрения органов правопорядка по подозрению в небольшой краже. Начато следствие.