В декабре Госполиция начала девять уголовных процессов в связи с получением ложной информации о взрывчатке в торговых центрах. Об этом во вторник заявил на пресс-конференции начальник Главного управления Криминальной полиции Андрей Гришин.

По словам Гришина, один или несколько человек рассылали угрозы, вероятно, пытаясь таким способом заставить предприятия заплатить. Для Латвии это новая преступная схема, однако в мире в последнее время такие преступления были зафиксированы в пяти странах. Гришин призвал предприятия, которые могут столкнуться с такими требованиями преступников, не поддаваться на угрозы, а обращаться в полицию.

В расследовании принимает участие Полиция безопасности. На данный момент, по словам заместителя начальника ПБ Эрика Цинкуса, информации о связи угроз с риском теракта нет.

Ежегодно Госполиция получает около 100 сообщений о заложенных бомбах. В каждом случае оценивается уровень риска и принимается решение об эвакуации.

Полиция не называет компанию, которая подверглась угрозам. Между тем, известно, что в Латвии в декабре несколько раз проводилась эвакуация в магазинах сети Prisma. В Эстонии магазины Prisma также несколько раз эвакуировали из-за угрозы взрывов.