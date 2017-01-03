По словам Гришина, один или несколько человек рассылали угрозы, вероятно, пытаясь таким способом заставить предприятия заплатить. Для Латвии это новая преступная схема, однако в мире в последнее время такие преступления были зафиксированы в пяти странах. Гришин призвал предприятия, которые могут столкнуться с такими требованиями преступников, не поддаваться на угрозы, а обращаться в полицию.
В расследовании принимает участие Полиция безопасности. На данный момент, по словам заместителя начальника ПБ Эрика Цинкуса, информации о связи угроз с риском теракта нет.
Ежегодно Госполиция получает около 100 сообщений о заложенных бомбах. В каждом случае оценивается уровень риска и принимается решение об эвакуации.
Полиция не называет компанию, которая подверглась угрозам. Между тем, известно, что в Латвии в декабре несколько раз проводилась эвакуация в магазинах сети Prisma. В Эстонии магазины Prisma также несколько раз эвакуировали из-за угрозы взрывов.