Инспекция здравоохранения (ИЗ) наложила денежный штраф на известного детского хирурга Юриса Швеклиса, который параллельно своим врачебным обязанностям за плату выписывал рецепты на психотропные препараты, сообщает LETA.

Как пояснили в ИЗ, согласно Кадексу административных нарушений, за такой проступок грозит штраф от 35 до 350 евро. На какую сумму оштрафован Швеклис, не уточнили. До 12 января врач может оспорить примененное к нему наказание. Результаты проверки и материалы дела инспекция передала Госполиции.

Как сказали LETA в одном из мест работы Швеклиса — 1-й Рижской больнице — за нарушение правил работы он уволен. Сотрудничество с хирургом прерывает и Veselības centrs 4.

Как сообщила ранее передача "Запрещенный прием" Латвийского телевидения, Юрис Швеклис, который работает в Детской клинической университетской больнице, частной клинике Veselības centrs 4 и 1-й Рижской больнице, за небольшую плату также выписывает рецепты на психотропные препараты, за что предусмотрена уголовная ответственность.

В рамках проведенного журналистами эксперимента врач Швеклис выписал незнакомому пациенту рецепт на психотропный препарат Xanax в обмен за плату — 15 евро. При этом врач не поинтересовался, какие проблемы со здоровьем возникли у пациента.

Авторы передачи сообщили, что врач повел себя так, услышав специальный пароль — слово "Сандия", которое знают покупатели подобных рецептов и которое используется при подобных незаконных сделках. По информации "Запрещенного приема", врач выписывал подобные рецепты регулярно и занимался этим уже больше года.

Xanax (Ксанакс) — психотропный препарат, который предназначен для пациентов со следующими показаниями: тревожные состояния и неврозы с тревогой, напряжением, беспокойством, раздражительностью, ухудшением сна, соматическими нарушениями; тревожность, связанная с депрессией (в составе комплексной терапии); панические расстройства (лечение). Ксанакс может вызывать привыкание, поэтому его оборот подлежит строгому регулированию.

Впрочем, сам Юрис Швеклис по телефону отрицал, что когда-либо выписывал психотропные препараты за деньги.