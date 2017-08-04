Как отмечает Vakara ziņas, прибывшие на место происшествия медики пытались спасти пострадавшего, однако все усилия оказались тщетными.
Трагедия на открытии выставки: при падении с лестницы погиб художник
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На выставке TOP no top, которую в честь своего 60-летнего юбилея организовал известный латвийский миллионер и меценат Янис Зузанс, произошел несчастный случай: при падении с лестницы погиб легендарный латышский художник Юрис Пуданс (1941 г.р.).
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