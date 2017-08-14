Как отмечает пресс-центр Рижского регионального управления полиции (РРУП), ранним утром 10 августа на пульт дежурного Государственной пожарно-спасательной службы поступила информация о том, что в Яунолайне горит частный дом, а на пепелище найдены обгоревшие тела со следами насильственной смерти.
К расследованию приступили сотрудники участка полиции Олайне и Криминальной полиции РРУП. На месте происшествия было установлено, что пенсионерам — родным брату и сестре — были нанесены многочисленные удары и ножевые ранения.
Полиция установила, что пенсионеры были очень приятными в общении людьми, всегда ладили с соседями и тщательно вели домашнее хозяйство. Проведя предварительное расследование, следователи пришли к выводу, что убийца скрывается где-то рядом. Вечером 10 августа его задержали.
Известно, что 38-летний подозреваемый ранее уже попадал в поле зрения полиции за имущественные преступления и нанесение телесных повреждений. Мотивы преступления устанавливаются. На сегодняшний день установлено, что мужчина не является жителем Яунолайне и не был знаком со своими жертвами.
За двойное убийство с особой жестокостью задержанному грозит пожизненный срок.