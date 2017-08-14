В минувший четверг в Яунолайне было совершено двойное убийство. Жертвами убийцы стали брат и сестра 1934 и 1935 г.р. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджег их дом.

Как отмечает пресс-центр Рижского регионального управления полиции (РРУП), ранним утром 10 августа на пульт дежурного Государственной пожарно-спасательной службы поступила информация о том, что в Яунолайне горит частный дом, а на пепелище найдены обгоревшие тела со следами насильственной смерти.

К расследованию приступили сотрудники участка полиции Олайне и Криминальной полиции РРУП. На месте происшествия было установлено, что пенсионерам — родным брату и сестре — были нанесены многочисленные удары и ножевые ранения.

Полиция установила, что пенсионеры были очень приятными в общении людьми, всегда ладили с соседями и тщательно вели домашнее хозяйство. Проведя предварительное расследование, следователи пришли к выводу, что убийца скрывается где-то рядом. Вечером 10 августа его задержали.

Известно, что 38-летний подозреваемый ранее уже попадал в поле зрения полиции за имущественные преступления и нанесение телесных повреждений. Мотивы преступления устанавливаются. На сегодняшний день установлено, что мужчина не является жителем Яунолайне и не был знаком со своими жертвами.

За двойное убийство с особой жестокостью задержанному грозит пожизненный срок.