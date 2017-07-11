В одном из микрорайонов Даугавпилса в минувшее воскресенье застрелили мужчину 1955 г.р. В ходе перестрелки ранения получил также мужчина 1983 г.р. Причиной кровавой драмы стал длившийся несколько лет конфликт, заявили в Даугавпилсском участке полиции.

Как отмечают в пресс-центре Латгальского регионального управления полиции, перестрелка произошла в парке. На месте преступления был задержан подозреваемый 1963 г.р. После проверки оружия, из которого были произведены выстрелы,было установлено, что оно зарегистрировано в законном порядке, а у подозреваемого есть право на ношение оружия.

По предварительным данным, перестрелке предшествовал многолетний конфликт между нападавшим и его жертвами. Задержанный ранее не попадал в поле зрения органов правопорядка.

Следствие продолжается.