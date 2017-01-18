Ни сиротский суд Добеле, ни школа не знали, что главе семейства, который вместе с женой и 9-месячной дочкой скончались в социальной квартире в конце прошлого года, было запрещено приближаться к своей семье. По мнению министра благосостояния Яниса Рейрса в интервью ЛТВ, родители скончались от передозировки, однако в их смерти, а также в гибели ребенка и госпитализации других детей нужно винить отсутствие коммуникации между учреждениями.

Рейрс заявил, что в данном случае социальная служба исполняла все возложенные на нее обязанности, и семья находилась в центре внимания. Однако выяснилось, что ни одна инстанция не знала о том, что главе семейства было запрещено приближаться к своей семье. По закону извещение об этом было направлено только в полицию. Поэтому в школе, например, радовались, что отец снова стал водить детей в школу, а не сообщали об этом в соцслужбу. Как отмечает глава Минблага, в этом случае винить школу также нельзя.

И хотя с законами и нормами все в порядке, не установлен порядок, как соблюсти все требования сразу. В этой связи Министерство благосостояния собирается внедрить единую инструкцию. В таком случае и сиротский суд Добеле, и школы были бы проинформированы об опасности, которую представлял отец.

Также министр благосостояния указал, что в Латвии недостаточно времени уделяется защите детских прав и добавил, что в том случае, если родители являются наркоманами, детей необходимо забирать из семьи. Однако этот процесс осложняется тем, что пока слишком мало приемных семей, кроме того, общество зачастую негативно реагирует на процесс изъятия детей из семей.

Напомним, семья из Добеле, где произошла трагедия, ютилась в квартире площадью 17,3 квадратных метра. 3 января родители были найдены в квартире мертвыми и, как предполагается, они погибли от передозировки. Несколько дней четверо их малолетних детей провели в квартире вместе с мертвыми родителями. 9-месячный ребенок умер от голода, а дети 3, 4 и 5 лет были истощены.

Представитель Добельской думы сообщил, что семья, в которой на тот момент было четыре человека, в квартире на ул. Мулдавас, 2 проживала с 2014 года.

Семье были предложены на выбор несколько свободных квартир, и родители сами выбрали эту квартиру, потому что коммунальные платежи соответствовали их доходам. Договор аренды на квартиру действовал до сентября 2017 года.

Заместитель председателя думы признал, что квартира для семьи была мала еще тогда, когда в ней было четыре человека, но она соответствовал их платежеспособности.

Факт смерти родителей вскрылся только после того, как мать погибшей женщины обратилась в полицию, потому что не могла дозвониться до дочери.

Прибыв на место происшествия, полиция увидела, что в квартире открыто окно и слышен детский плач. Полиция вызвала спасателей, которые проникли в квартиру, где нашли мертвыми мужчину 1966 г. рожд. и женщину 1993 г. рожд., а под кроватью находился труп 9-месячного ребенка. Установлено, что он умер от голода.