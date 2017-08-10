По сообщению Курземского регионального управления полиции, 9 августа, в 14.35 Спасательная служба Лиепайского пляжа получила информацию о том, что на пляже стало плохо молодой женщине.

Не исключается, что женщина 1993 г.р. могла утонуть, потому что ей стало плохо, когда она уже находилась в воде. ЧП произошло за пределами официальной зоны для купания отдыхающих. К моменту прибытия спасателей женщина лежала на берегу моря без движения и не дышала. Рядом с ней находились двое отдыхающих, пытавшихся оказать первую помощь.

На пляж также была вызвана Служба неотложной медицинской помощи. После прибытия медиков реанимация пострадавшей продолжалась до 15.20, однако все попытки оживить женщину не увенчались успехом.