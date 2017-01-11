В ночь на вторник в Резекне, в огне пожара погибла 12-летняя девочка. Как сообщает ЛТВ, ребенок находился в доме один, поскольку отец в это время лечился в больнице.

Как уже сообщалось ранее, информация о возгорании в доме по ул. Виляну была получена на пульт дежурного в 02.29. К моменту прибытия спасателей квартира горела открытым пламенем. В результате пожара погибла девочка 2004 г.р.

Соседи рассказали, что отец погибшего ребенка несколько дней находился на лечении в больнице, а девочка оставалась на хозяйстве одна. Это был уже не первый раз, когда школьница оставалась длительное время без присмотра. По словам соседей, в прошлом году девочка прожила одна полтора месяца.

Полиция продолжает расследование ЧП.