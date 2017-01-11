Как уже сообщалось ранее, информация о возгорании в доме по ул. Виляну была получена на пульт дежурного в 02.29. К моменту прибытия спасателей квартира горела открытым пламенем. В результате пожара погибла девочка 2004 г.р.
Соседи рассказали, что отец погибшего ребенка несколько дней находился на лечении в больнице, а девочка оставалась на хозяйстве одна. Это был уже не первый раз, когда школьница оставалась длительное время без присмотра. По словам соседей, в прошлом году девочка прожила одна полтора месяца.
Полиция продолжает расследование ЧП.