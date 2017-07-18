Полиция продолжает расследование трагического дорожно-транспортного происшествия, которое произошло утром 16 июля в Лиепае, на железнодорожном переезде, что на пересечении улиц Бривибас и Пулвера. Назначен ряд экспертиз, а очевидцы рассказали, что автомашина пересекала рельсовые пути на красный сигнал светофора.

По данным "Курземес вардс", в столкновении с поездом погиб водитель Opel Vectra — мужчина, 1964 г.рожд., пассажирка — женщина, 1977 г.рожд., а также собака.

Один очевидец ДТП, который в своей автомашине ждал в очереди транспортных средств перед переездом, чтобы следовать в направлении центра города, рассказал, что Opel на большой скорости пересекал переезд на красный сигнал светофора, вследствие чего произошло столкновение с поездом.

Неоднократно высказывалось предположение, что у машины, возможно, отказали тормоза. Эксперты предполагают, что причины трагического случая могут быть разными. Либо водитель сел за руль пьяным, из-за чего грубо нарушил правила дорожного движения. Или же куда-то очень спешил, надеясь, что успеет пересечь переезд до поезда. Версию о поврежденных тормозах автомашины эксперты считают маловероятной.

В Госполиции в связи с этим происшествием начат уголовный процесс и продолжается расследование, — рассказал начальник отдела Криминальной полиции Лиепайского участка Курземского регионального управления государственной полиции Угис Ава.

"Назначена техническая экспертиза потерпевшего аварию транспортного средства, экспертиза также установит не находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения. На это потребуется время", — пояснил Ава.

Одновременно он признает, к сожалению, выглядит, что погибший в аварии водитель сам виноват в столкновении с поездом: "Еще проверим, оснащен ли локомотив видеорегистратором".

Но очевидцы, а также машинист локомотива — мужчина, 1960 г.рожд., в своих показаниях отметили, что перед переездом со стороны Гробини на красный сигнал светофора стояли две автомашины. В свою очередь, со стороны Лиепаи на красный сигнал светофора, нарушив правила, переезд пересекали три транспортных средства.

Первые два — микроавтобус и джип успели, а Opel Vectra к сожалению, нет.

"Другое дело — вопрос, почему водитель не остановился, — указал Ава. — Либо он заснул, либо был нетрезвым, либо у машины был дефект. Это установят экспертизы". Он как опытный автоводитель тоже сомневается в том, что авария могла произойти из-за дефекта тормозов: "В такой ситуации опытный водитель повернул бы в канаву, рискуя, в худшем случае, повреждением шин".