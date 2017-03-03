На прошлой неделе в Кельмеском районе Литвы произошло трагическое ДТП — водитель микроавтобуса не справился с управлением, в результате чего машина упала в реку. В аварии погибли три человека: двое мужчин и ребенок. Позже выяснилось, что похоронившая одного из погибших женщина на самом деле похоронила не своего сына, а совершенно чужого человека.

Своего сына женщина похоронить пока не может — ей не выдают документы, потому что… она сына уже похоронила. Ситуацию осложняет тот факт, что покойный был кремирован.

"То, что происходит — насмешка над людьми — стою в прокуратуре и выясняю, что делать, до сих пор не могу похоронить сына", — в пятницу утром рассказала Ирена Снарските.

Выясняется, что в Шяуляйском морге женщине выдали останки не ее 34-летнего сына Алгминаса Банишаускаса, а второй погибший в ДТП человек — родившийся в Литве, но проживавший в Латвии 42-летний Владимир Медведев.

Близкие женщины обнаружили подмену как только покойного привезли для прощания, но мать не хотела ничего слышать — ей выдали документы, что это останки ее сына, женщине несходство объяснили сильными травмами и тем, что тело немало времени пролежало в воде. Думая, что она хоронит сына, женщина кремировала его останки. Сейчас она хотела бы кремировать и останки своего собственного сына, но сделать этого не может — по документам он уже похоронен.

Напомним, трагическое ДТП в деревне Лидувенай произошло 24 февраля: автомобиль VW Caravelle съехал в реку Дратвинис с моста и перевернулся. В ДТП погибли Медведев, Банишаускас и 6-летний мальчик. Снарските сказала , что о том, что похоронила не своего сына, узнала 2 марта, когда планировали похороны второго погибшего — Медведева.



"Его привезли из морга, открыли гроб и увидели, что там — мой сын, — рассказала женщина. — Тогда позвонили мне — я не поверила, но села в машину и поехала смотреть. Увидела моего ребенка".

Женщина уверена, что вся эта ситуация — издевательство над людьми.

"Виновных нет — тТельшяйская полиция обвиняет Кельме, а те не считают себя виновными, виноватой осталась я, поскольку я ненормальная, своего сына в гробу не узнала", — сказала она.

"Когда я вчера в полиции Кельме устроила скандал, в 21.00 приехали искать тело моего сына, чтобы взять отпечатки пальцев. Это они должны были делать сразу после аварии — вызывать близких на опознание. Но не приглашали — думаю, полиция не выполнила свою работу", — рассказала Снарските.

"Если мне не дадут похоронить сына, пойду к президенту и спрошу, что мне делать — неужели везти покойника домой", — возмущалась она, рассказал, что останки ее сына в крематории, но кремировать их не разрешают.

Житель Кельмеского района Жанас Таланде сказал, что он сразу заметил, что женщина хоронит не своего сына. Сам Таланде также похоронил сына — вместе с мужчинами в ДТП погиб его 6-летний мальчик. Погибшие жили в усадьбе Таландиса, где находят приют люди, которые лечились от алкогольной зависимости. Община, которая должна была похоронить Медведева, заметила, что в гробу — останки Банишаускаса.

Таландис спросил у Снарските, может она хочет, чтобы урну с прахом Медведева перезахоронили (сейчас она находится в семейной могиле семьи Снарските), но женщина сказала — не надо, вместе погибли, пусть вместе и покоятся с миром.

Заведующий Шяуляйского отделения Государственной службы судмедэкспертизы Робертас Обрикис сказал, что пока не может сказать, как перепутали останки.

"Пока ведется расследование, мы сказали, что возможно перепутали, но все выясняют сотрудники — где это произошло, знаете, мы сами не знаем, может, полиция выяснит, — сказал он. — Да, их к нам доставили — ДТП было в пятницу, а к нам привезли в понедельник. Они были идентифицированы на месте происшествия, мы указали в документах то, что написали следователи".



Представитель Тельшяйской полиции Аушра Блажявичене сказала, что полиция при идентификации останков ошибок не допускала.

"Останки обоих погибших были идентифицированы и переданы компании, которая оказывает услугу перевозки останков к экспертам, — сказала она. — У одного из погибших были документы, а второго опознали на месте ДТП".

Как тела могли перепутать, она не знает.

"Надо признать, что где-то была допущена ошибка, сейчас надо установить личность, выдать документы, чтобы его могли похоронить", — сказала Блажявичене. Снарските просит прокуроров начать расследование в связи с халатной работой госслужащих.

В пятницу вечером она намерена ехать в крематорий на опознание сына — она это должна сделать в присутствии стражей порядка. Когда будут выданы документы, женщина не знает.

"Крематорий работает и в выходные, но я не знаю, когда получу документы, чтобы его похоронить", — сказала женщина.