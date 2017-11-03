Трагическое ДТП на трассе А 1: погиб 60-летний водитель

Foto: LETA По сообщению пресс-центра Видземского регионального управления полиции, вечером 2 ноября на дороге Рига — Айнажи, в волости Лиепупес по неизвестным причинам с проезжей части съехал автомобиль ЗИЛ, которым управлял водитель 1957 г.р. От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии. По делу начат уголовный процесс.

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