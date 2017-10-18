Полиция Берлина предъявила целый список обвинений 25-летнему гражданину Латвии Степану К., подозреваемому в трагической аварии, которая произошла в минувшую пятницу во Фридрихсхайне.

Как отмечает Der Tagelspiegel, латвийцу инкриминируется убийство по неосторожности, фальсификация документов, вождение без прав, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и др.

По информации издания, управляемый Степаном Opel Vectra выехал на трамвайную остановку возле больницы, где насмерть сбил 57-летнюю женщину. В организме мужчины констатировали 2,5 промилле. После аварии водитель и его 30-летний пассажир попытались скрыться, но были задержаны прохожими. Сам Степан отрицает, что в момент ДТП управлял авто, однако свидетели трагических событий утверждают, что это был именно он.

Установлено, что Степан ехал по городу на высокой скорости и, по свидетельствам очевидцев, неоднократно нарушал правила дорожного движения, создавая угрозу для других участников движения.

Спасти жизнь 57-летней пострадавшей врачам не удалось, она скончалась через несколько минут после аварии. Еще одна пострадавшая помещена в отделение интенсивной терапии.

Следствие продолжается.