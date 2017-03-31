Прокуратура передала Суду Видземского предместья Риги три уголовных дела об угрозах взрывов в общественных местах в центре Риги, сообщила представитель Генпрокуратуры Кристине Сутугина.

По одному делу обвиняется юноша, который их хулиганских побуждений 26 августа 2016 года оставил на остановке "Centrālā stacija" сумку, в которой находился самодельный предмет, похожий на бомбу, издающий тикающий звук. На место прибыли работники спецслужб, было существенно ограничено движение транспорта.

Во втором случае 29 сентября мужчина, находившийся под влиянием наркотических веществ, заявил в салоне 3-го автобуса, проезжавшего в тот момент по ул. Меркеля, что он создал взрывное устройство, которое будет активизировано.

Третий мужчина 17 сентября, находясь в нетрезвом состоянии в ночном клубе на ул. Бривибас, заявил, что в помещении находится бомба, которая сейчас взорвется.