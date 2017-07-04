Уже третий день сотни добровольцев ведут поиски пятилетнего лиепайчанина Ивана Берладина. Ребенок уже объявлен в международный розыск. Мальчик в субботу около 8.30 вышел из своего дома на ул.Павилостас и пропал. Delfi обобщил известную на данный момент информацию, а также различные версии того, что могло произойти с Иваном.

Как отмечает rus.liepajniekiem.lv, мать мальчика о пропаже сына в полицию сообщила с большим опозданием — только в воскресенье около 15 часов. Розыск затрудняет и тот факт, что мальчику нравилось одному кататься на городских автобусах. Вместе с этим полиция не может указать конкретное место, где начинать розыск — мальчик может находиться в любом микрорайоне Лиепаи.

Изначальная информация свидетельствует, что мальчика в субботу утром в Тосмаре видели на автобусной остановке. Газете "Курземес вардс" это подтвердила и его бабушка, мать отца Ивана. Ее сын с матерью Ивана — Зоей уже давно не живут вместе. "Мы особенно не общаемся", — пояснила женщина. Но Иван время от времени приходил к бабушке за сладостями.

"До сих пор такого не случалось"

"Он часто гуляет один", — говорит бабушка. "Нет, это не впервые", — в беседу вмешался друг матери Ивана. Бабушка, услышав это, рассердилась: "Сколько раз я сама тебе звонила и говорила, что Иван один катается на велосипеде возле водонапорной башни. Как пятилетний ребенок может гулять один повсюду? Объясните мне?"

Бабушка, как и многие, не скрывает возмущения — что мать о пропаже мальчика подняла тревогу с таким большим опозданием. Бабушка вместе с отцом мальчика активно участвовала в розыске ребенка.

"Вначале мы искали сами. До сих пор такого не случалось, чтобы ребенок не пришел домой", — пояснила мать мальчика. Мы ее встретили в месте сбора добровольцев. Иван младший сын в семье с четырьмя детьми. Жители Тосмаре семью характеризуют по-разному: одни говорят, что ее следует считать неблагополучной, так как мать с нынешним другом жизни часто употребляет алкоголь, и это тоже послужило причиной запоздалого соьбщения в полицию о пропаже мальчика; другие рассказывают, что Зою никогда не видели нетрезвой, никаких шумных скандалов в семье тоже не слушали.

Пенсионерка Алла Дубко, соседка пропавшего мальчика, рассказала, что бабушка Ивана (по матери) в свое время работала в детском саду воспитателем. Зоя нигде не работает, она воспитывает детей и недавно сама стала бабушкой.

"Никакой пьяни и скандалов там не бывает. Зоя и дети всегда ухоженные. Дети никогда не бывают голодными", — рассказала пенсионерка. Но она тоже говорит, что Иван любил один кататься на городских автобусах. Однажды местные жительницы Тосмаре увидели его там и привели домой. Мальчик еще сопротивлялся и ни за что не хотел идти домой.

Возможно, мальчика избивали родственники

Многие участвующие в розыске Вани люди считают, что ребенок сознательно прячется, так как в семье, возможно, его бьют. Такое подозрения вызвал факт, что у Ивана в момент пропажи был синяк под правым глазом. Мать пояснила, что мальчик за несколько дней до пропажи упал и ударился о кровать.

Раньше Зоя обращалась за помощью в социальную службу самоуправления, но в поле зрения сиротского суда семья не попадала, — подтвердила заместитель председателя сиротского суда Кристине Антмане.

Как помочь в поисках Ивана

Вызваться добровольцем на поиски или сообщить информацию о его возможном местонахождении можно, позвонив по номеру 110. Полиция просит неравнодушных жителей обратить особое внимание на игровые площадки, магазины и любые другие места, которые любят дети.

Рост Ивана — 128 сантиметров, среднего телосложения, с короткими светлыми волосами. Глаза голубые. Мальчик был одет в зеленую или оранжевую футболку с надписью, синюю вязаную курточку на молнии и синие спортивные штаны. На ногах — пестрые носки и бежевые сандалии. Мальчик говорит по-русски.