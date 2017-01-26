В минувший вторник сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) получили вызов в Пурвциемс, где в троллейбусе 14-го маршрута была замечена пьяная парочка с грудным ребенком.

Полицейские остановили троллейбус, откуда высадили нетрезвых родителей. От обоих исходил сильный запах спиртного. Отец 3-месячной девочки признался, что пил алкоголь, однако мать утверждала, что трезвая и требовала проверку с помощью алкометра.

При проверке полицейские нашли в коляске две двухлитровых бутылки пива. Когда же сотрудники РМП попросили своих коллег привезти алкометр, женщина поняла, что не сможет избежать наказания, и стала проявлять агрессию, а ее муж тем временем схватил коляску и попытался скрыться.

Один из полицейских бросился в погоню и требовал мужчину остановиться, однако тот в ответ на это обещал расправиться со своим грудным ребенком. Кроме того пьяная мать мешала второму полицейскому, чтобы тот не мог догнать ее мужа с коляской. Когда же его остановили, он схватил коляску и поднял над собой, пообещав, что в случае его задержания с ребенком что-то случится.

В ожидании прибытия других экипажей работники РМП пытались уговорить мужчину успокоиться, но он выхватил девочку из коляски и снова бросился наутек.К счастью, далеко он не убежал, и его задержали при содействии работников Госполиции.

Также на место происшествия вызвали "скорую": девочку госпитализировали для проверки здоровья. Оба родителя задержаны. В организме женщины констатировали 2,83 промилле алкоголя, отца — 2, 44 промилле.

На нарушителей составлены протоколы, дело передано в Сиротский суд, а также Госполицию.