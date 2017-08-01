31 июля днем сотрудники Латгальского управления Рижской муниципальной полиции в ходе патрулирования окрестностей Центрального рынка заметили молодую женщину, которая шла, шатаясь из стороны в сторону, и толкала детскую коляску.

Полицейские подошли к женщине, чтобы выяснить, все ли в порядке. Пьяная женщина сообщила, что гостила у подружки и они употребляли спиртные напитки. При этом молодая мама пожаловалась на плохое самочувствие и попросила вызвать "скорую".

Прибывшие медики осмотрели женщину и ребенка. Никому из них госпитализация не потребовалась. На место прибыл еще один экипаж полиции, который привез детское сиденье и алкометр.

В выдохе молодой мамочки было констатировано 1,54 промилле. В ходе разговора выяснилось, что никто из родственников не может в данный момент позаботиться о малыше. В свою очередь, отец ребенка, увидев приближающихся полицейских, сбежал, оставив супругу одну.

Четырехмесячного мальчика доставили в Кризисный центр, а его мать - в дежурную часть, где на нее был составлен административный протокол. Материалы дела переданы в Рижский сиротский суд и в Отдел профилактики детских правонарушений РМП.