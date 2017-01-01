Посольство Латвии в Турции связалось с ответственными органами страны и выяснило, что на данный момент нет информации о латвийских подданных, пострадавших при вооруженном нападении в ночном клубе Стамбула.

Посольство продолжает отслеживать ситуацию, пишет оно на своей страничке в фейсбуке.

Также посольство призывает латвийских подданных в Стамбуле воздержаться от посещения мест массового скопления людей, быть бдительными и соблюдать требования представителей органов безопасности.

В случае необходимости можно связаться с круглосуточным дежурным консульского департамента МИД по телефону +371 26 337 711.

В новогоднюю ночь в Стамбуле неизвестный, одетый в костюм Санта-Клауса и вооруженный автоматическим оружием, напал на ночной клуб "Reina" в одном из центральных районов Стамбула. Количество погибших составило 39 человек, ранены 65.