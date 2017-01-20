Как отмечают в пресс-центре прокуратуры, в ноябре 2015 года житель Бауски побывал в Риге, где возле торгового центра Origo приобрел у незнакомца не менее 4, 2250 гр. марихуаны. Наркотики он хранил у себя дома, а затем 18 ноября за 50 евро попытался продать в Бауске.
У мужчины нашли марихуану, приобретенную у незнакомца возле Origo(3)
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Прокуратура передала в суд материалы дела о незаконном приобретении и хранении наркотических веществ. Дело будет рассматривать суд Бауского района.
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