По данным полиции, на шоссе А8 произошло лобовое столкновение: столкнулись VW Passat из Латвии и грузовик с литовскими номерами. Чтобы извлечь из автомобилей пострадавших, работники Государственной пожарно-спасательной службы применяли гидравлическое оборудование.

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