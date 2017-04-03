По данным полиции, на шоссе А8 произошло лобовое столкновение: столкнулись VW Passat из Латвии и грузовик с литовскими номерами. Чтобы извлечь из автомобилей пострадавших, работники Государственной пожарно-спасательной службы применяли гидравлическое оборудование.
У погибшей женщины остались дочь 3 лет и сын в возрасте 4 месяцев. Опеки над ними взяла на себя бабушка, однако ей требуется и моральная, и материальная поддержка. Вы можете оказать посильную помощь, переведя деньги на счет Красного креста: