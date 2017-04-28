В четверг 27 апреля сотрудники полиции по просьбе Сиротского суда задержали женщину, которая сильно пьяной разгуливала по улице с двухмесячной девочкой. Ранее женщина прятала младенца от работников Сиротского суда, сообщили в Госполиции.

Сиротский суд, в поле зрения которого попала семья с двумя детьми, попросил стражей порядка разыскать младенца. Полицейские обнаружили женщину с ребенком на улице. В организме женщины было констатировано 3,8 промилле алкоголя. Девочку доставили в больницу для проверки здоровья.

Полицейские также забрали из детского сада пятилетнего сына женщины и доставили его в Службу соцопеки. Проблем со здоровьем у детей не обнаружили.

В отношении женщины 1987 г.р. начато два административных дела — о неисполнении родительских обязанностей и распитии алкогольного напитка в публичном месте.