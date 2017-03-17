В минувшую среду, в Елгаве, на ул. Робежу произошло ЧП: у дома номер 34 обрушилась наружная стена. На место происшествия явились представители строительной управы и спасатели. Как отмечает портал Novaja, несмотря на то, что в здании в любой момент могут обрушиться несущие конструкции и потому находиться в нем опасно, хозяйка дома и ее брат категорически отказались покинуть свое жилище.

В Елгавской полиции самоуправления пояснили, что сообщение о рухнувшей в доме стене было получено в 12.48. На место происшествия приехали также сотрудники ГПСС, "скорая" и глава городской строительной инспекции. Хозяйка дома пояснила, что около 09.00 она услышала странный шум и, поднявшись на необжитый второй этаж, обнаружила, что в доме обрушилась наружная стена, однако о ЧП никому не сообщила.

Руководитель строительной инспекции городской думы, обследовав жилое здание, констатировала, что в нем находиться опасно, т.к. существует угроза обрушения несущих конструкций. С составленным после проверки заключением хозяйка дома ознакомилась и подписала его. Однако и она, и ее брат категорически отказались покидать дом, а также отказались от предложенного временного жилья в социальном доме.

С хозяйки собственности взято письменное объяснение.