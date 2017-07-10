В субботу, 8 июля сотрудники Резекненской полиции получили информацию о подозрительном водителе на автомобиле VW, который, передвигается по улицам Мальты, возможно, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Продолжая патрулирование, полицейские обнаружили упомянутый автомобиль и решили остановить его для обычной проверки. Полицейские включили сирены и синие проблесковые маячки и стали преследовать возможного нарушителя. Несколько раз по громкоговорителю его попросили остановиться, однако, мужчина не подчинился, увеличил скорость попытался уйти от преследования.

На перекрестке улиц Райня и Андрупенес водитель не справился с управлением и врезался в забор жилого дома. Когда полицейские подъехали и попытались задержать его, мужчина, сдавая назад, врезался в припаркованную служебную машину. Однако и это не остановило его, мужчина продолжил убегать, съехал с дороги и неожиданно стал ехать по тротуару, подвергая опасности пешеходов. После того как машина съехала с тротуара, она заглохла, и водитель вместе с пассажиром были задержаны.

В ходе проверки оказалось, что мужчина 1977 г.р. управлял транспортным средством в опьянении 3,57 промилле. По факту многочисленных нарушений полиция составила несколько административных протоколов.

Согласно Кодексу административных нарушений, за неподчинение требованию полиции предусмотрен административный арест от 10 до 15 суток, денежный штраф от 1200 до 1400 евро, а также изъятие водительских прав на четыре года. Если в выдохе водителя или его крови констатировано более 1,5 промилле, предусмотрено аналогичное наказание.