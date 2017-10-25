Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел иск Никиты Островенца к Латвии и присудил осужденному за жестокое убийство 15-летней школьницы компенсацию в размере 9 210 евро. Об этом сообщает KasJauns.lv.

В своем иске осужденный жаловался на то, что в 2010 году сотрудники конвоя Госполиции нанесли ему в здании Рижского окружного суда физические увечья. Согласно заключению медиков, у Островенца были синяки на руках и ногах. Факт избиения подтвердила мать осужденного, его адвокат, подельник и один из конвоиров. Кроме того стало известно, что в ходе расследования полиция не запросила записи камер видеонаблюдений, установленных в суде, а спустя два месяца все записи были уничтожены.

Напомним, в 2010 году Рижский окружной суд приговорил несовершеннолетних на тот момент заключенных к длительным срокам лишения свободы с конфискацией имущества и последующим полицейским контролем.

Кроме того, суд первой инстанции постановил взыскать в пользу потерпевшей стороны компенсацию в размере 20 000 латов. Однако осужденные решили обжаловать приговор и подали апелляции.

В 2013 году Верховный суд приговорил Никиту Островенца, которого признали организатором преступления, к 9,5 годам тюремного заключения. Его подельник Вадим Петкун получил 9 лет и 5 месяцев заключения, Филипп Чаплычин — 9 лет и 4 месяца тюрьмы и Павел Ватаж — 9 лет и 3 месяца заключения.

Согласно материала дела, убийство 15-летней Ольги Козловской, которое произошло 5 июля 2009 года, было тщательно спланировано. Вся четверка, которая "собиралась стать мафией", готовилась к убийству почти месяц. Но, как отметила прокурор Екатерина Кушакова, у подростков даже не было мотива.

Осужденные были знакомы со своей жертвой, а двое даже учились с ней в одном классе. Организатором и вдохновителем преступления стал Никита Островенец (1993 г.р.), который за счет подчинения друзей собирался завоевать авторитет в среде сверстников, а также создал организацию Агентство по сбору информации. В это Агентство входили его приятели Филипп, Вадим и Павел.

Никита рассказал свои друзьям, что их агентство будет входить в некую организацию Veros и собирать для нее информацию для последующих убийств и ограблений. На самом деле, это был плод фантазии Островенца, хотя школьник даже изготовил удостоверения организации, в которых были указаны должности ее членов. У двух школьников были газовые пистолеты.

Как установило следствие, именно Никита уговорил своих друзей убить Ольгу Козловскую, которая регулярно помогала Островенцу выполнять школьную домашнюю работу. Для убийства группа купила две рации, резиновые перчатки и зажигательную жидкость.

Накануне убийства бойцы Агентства собрались для обсужения деталей преступления, а также распределили роли. Утром 5 июля двое школьников вырыли в Яунциемском лесу яму, куда позже зарыли тело одноклассницы. Яму замаскировали ветками и спрятали три лопаты. Возле места преступления также была спрятана тачка, на которой группа собиралась перевозить тело.

Около полудня Ольга стояла на автобусной остановке, где дожидалась Никиту, чтобы помочь ему с учебой. После встречи они отправились на перрон железнодорожной станции, где их поджидали Павел, Вадим и Филипп. Они инсценировали нападение на Ольгу и Никиту, а затем предложили разобраться в лесу. Однако к тому времени на месте, где планировалось убийство, оказались люди, поэтому вся компания отправилась прямо к вырытой яме.

Затем один из парней в блокноте стал записывать личные данные Ольги, после чего школьнице нанесли несколько ножевых ранений в область шеи и груди. В какой-то момент девушка пришла в сознание и попросила ее отпустить, но школьники продолжали ее убивать. Следователи утверждают, что преступники были одеты в праздничные костюмы.

После того, как четверка расправилась с девушкой, они похитили у нее 40 латов и мобильный телефон. Затем ее тело закопали. Найти Ольгу удалось спустя месяц: тело своей дочери обнаружил отец, который со знакомыми шаг за шагом обследовал лес.