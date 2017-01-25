Курземский окружной суд, рассмотрев апелляцию по делу об убийстве артиста Латвийской национальной оперы и балета Игоря Мартака и его жены Виктории смягчил на несколько месяцев наказание осужденному мужчине.

Как рассказала представитель суда Байба Андерсоне, мужчине 1939 г.р., приговоренному судом первой инстанции за двойное убийство к 17 годам и 6 месяцам заключения с проверочным сроком на два года сократили срок тюремного заключения на 4 месяца. Ранее прокурор требовал приговорить его к 19 годам лишения свободы.

Суд изменил и часть приговора о компенсации морального ущерба родственникам убитых. В июне прошлого года Вентспилссий суд постановил взыскать с обвиняемого компенсации — 25 715 евро в пользу двух родственников Мартака и 26 800 евро в пользу родителей его жены Виктории.

Курземский окружной суд постановил взыскать в пользу родителей Мартака 50 000 в качестве компенсации морального ущерба и еще 1715,63 евро в пользу матери Мартака

Близкие Мартака требовали возмещение морального ущерба в размере 100 000 евро каждый. 100 000 евро в качестве возмещения морального ущерба требовала также мать убитой женщины, а отец — 20 000 евро.

Полный приговор суда апелляционной инстанции будет доступен 8 февраля, после чего его в течение десяти дней можно будет обжаловать в кассационном порядке в Верховном суде.

Убийство произошло 6 августа 2015 года во дворе садового домика в Таргальской волости на почве длительного конфликта между молодой парой и пожилым мужчиной.

Игорь Мартак 1988 г.р. был артистом хора Латвийской национальной оперы и балета и работал в театре с 2013 года.