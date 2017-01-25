Следователи Лиепайского участка полиции продолжают расследование обстоятельств гибели 79-летней Мирдзы, тело которой утром 21 января было обнаружено между домом и забором на ул. Бариню. На сегодняшний день выдвинуто несколько версий.

Как отмечает Kas jauns, в интересах следствия более подробной информации о преступлении пока не предоставляется. Ясно лишь одно, что дворник скончалась в результате насильственной смерти. Пенсионерку, которая жила всего в нескольких десятках метров от места трагедии, могли до смерти избить посетители расположенного рядом ночного клуба, клиенты "точек" или наркоманы. Не исключается, что женщину мог сбить автомобиль, а затем виновник ДТП решил спрятать тело.

Соседи Мирдзы охарактеризовали дворника как очень аккуратного и исполнительного человека. Несмотря на свой возраст она оставалась энергичной и за словом в карман не лезла.

Следствие продолжается.