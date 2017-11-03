Сотрудники полиции в Краславе по подозрению в убийстве младенца по неосторожности задержали мать ребенка и ее гостя, сообщили в Госполиции.

Служба неотложной медицинской помощи 31 октября сообщила полиции о том, что в одной из квартир в Краславе обнаружен мертвый ребенок. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали двух подозреваемых — мать ребенка 1979 г.р. и ее гостя, мужчину 1991 г.р. Оба были сильно пьяны.

Для выяснения причины смерти младенца назначена экспертиза, однако, по предварительной информации, ничто не указывает на насильственную смерть.

Возбуждено уголовное дело о доведении до смерти по неосторожности. Расследование продолжается.